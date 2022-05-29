Частина бійців підрозділу тероборони м. Одеса нищить техніку ворога спільно із морськими піхотинцями на фронті.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування Південь.

Мінометники з окремої бригади територіальної оборони м.Одеса разом з побратимами з окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського зіткнулися із ворогами, які «заблукали» у посадках на півдні України. Наслідком цієї зустрічі стали чергові втрати росіян у техніці та живій силі.

Разом із тим не припиняється й підготовка та підвищення кваліфікації наших захисників: зокрема, проводяться навчання із тактичної медицини.

«Постійні тренування, отримання знань та навичок з тактичної медицини, дозволять бійцям правильно діяти в екстремальних ситуаціях і надалі виконувати поставлені завдання», — зазначили у оперативному командуванні Південь.

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