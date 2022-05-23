Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поговорили про перспективи зняття російської морської блокади Одеси та відновлення експорту з України морем.
Як передає агентство Reuters із посиланням на прес-службу Джонсона, британський прем’єр пообіцяв “подвоїти зусилля, щоб забезпечити життєво необхідну продовольчу та гуманітарну допомогу народу України, а також щоб країна змогла експортувати свої товари”.
Зеленський згадав про розмову з Джонсоном у щовечірньому відеозверненні.
“Ми шукаємо способи збільшити наш експорт, особливо сільськогосподарської продукції, а також обсяг імпорту палива до України”, — йдеться у зверненні.
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