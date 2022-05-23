Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили о перспективах снятия российской морской блокады Одессы и возобновлении экспорта из Украины морем.
Как передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Джонсона, британский премьер пообещал “удвоить усилия, чтобы обеспечить жизненно необходимую продовольственную и гуманитарную помощь народу Украины, а также чтобы страна смогла экспортировать свои товары”.
Зеленский вспомнил о разговоре с Джонсоном в ежевечернем видеообращении.
“Мы ищем способы увеличить наш экспорт, особенно сельскохозяйственной продукции, а также объем импорта топлива в Украину”, — говорится в обращении.
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Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.