У Придністров'ї військова підготовка росіян пішла не за планом.
Про це повідомив Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
"Ситуація в Одеській області контрольована - обстрілів не було.
За наявною інформацією, у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити аеродром та техніку в Тирасполі. Але здається за багато років перебування в окупованій частині Молдови, усе, що зробили війська рф - це пропили усі залишки військової техніки та апаратури.
Тому виявилось, що відновлювати там нічого. При цьому, за документами усі запасні частини були у наявності. Тому чергові потуги росіян загострити обтановку у регіоні були зруйновані через звичайну корупцію та халатність місцевих начальників. Бажаємо і надалі їм розвалювати усю армію зсередини, а ми будемо разом працювати на перемогу. Слава Україні!", - повідомив Максим Марченко.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Воєнний стан офіційно продовжили на три місяці: що це означає і за якої умови його можуть скасувати
Потужний ураган обрушився на місто, є жертви і десятки постраждалих: удар стихії потрапив на відео
Нові "Іскандери" і посилення авіанальотів: як росіяни компенсують невдачі в наступі
Зеленський назвав єдиний можливий варіант закінчення війни з росією: "І тоді ми перейдемо до..."
Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.
Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.
Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.