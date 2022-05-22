У Придністров'ї військова підготовка росіян пішла не за планом.

Про це повідомив Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Ситуація в Одеській області контрольована - обстрілів не було.

За наявною інформацією, у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити аеродром та техніку в Тирасполі. Але здається за багато років перебування в окупованій частині Молдови, усе, що зробили війська рф - це пропили усі залишки військової техніки та апаратури.

Тому виявилось, що відновлювати там нічого. При цьому, за документами усі запасні частини були у наявності. Тому чергові потуги росіян загострити обтановку у регіоні були зруйновані через звичайну корупцію та халатність місцевих начальників. Бажаємо і надалі їм розвалювати усю армію зсередини, а ми будемо разом працювати на перемогу. Слава Україні!", - повідомив Максим Марченко.

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