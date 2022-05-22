В Приднестровье военная подготовка россиян пошла не по плану.

Об этом сообщил Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Ситуация в Одесской области контролируемая - обстрелов не было.

По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задание восстановить аэродром и технику в Тирасполе. Но кажется за много лет пребывания в оккупированной части Молдовы, все, что сделали войска рф - это пропили все остатки военной техники и аппаратуры.

Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего. При этом, по документам все запасные части были в наличии. Поэтому очередные потуги россиян обострить обтановку в регионе были разрушены из-за обычной коррупции и халатности местных начальников. Желаем и впредь им разваливать всю армию изнутри, а мы будем вместе работать на победу. Слава Украине!",- сообщил Максим Марченко.

Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.

Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.

Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.