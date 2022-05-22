Новий пакет допомоги по ленд-лізу допоможе Україні в розблокуванні морського порту в Одесі.

Про це сказав американський сенатор Мітч Макконнелл, повідомляє New York Times.

"Я думаю, що цей пакет озброєнь складений таким чином, щоб дати їм те, що потрібно зараз, не тільки для перемоги в наземній війні, але і сподіваюся, щоб вплинути на те, щоб знову відкрити порт в Одесі", - сказав він.

Нагадаємо, Росія після початку повномасштабної агресії заблокувала всі морські порти України, через які поставляється велика частина товарів на експорт.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.

Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.

Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.