Новый пакет помощи по ленд-лизу поможет Украине в разблокировке морского порта в Одессе.
Об этом сказал американский сенатор Митч Макконнелл, сообщает New York Times.
"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал он.
Напомним, россия после начала полномасштабной агрессии заблокировала все морские порты Украины, через которые поставляется большая часть товаров на экспорт.
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Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.