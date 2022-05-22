Новый пакет помощи по ленд-лизу поможет Украине в разблокировке морского порта в Одессе.

Об этом сказал американский сенатор Митч Макконнелл, сообщает New York Times.

"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал он.

Напомним, россия после начала полномасштабной агрессии заблокировала все морские порты Украины, через которые поставляется большая часть товаров на экспорт.

Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.

Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.

Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.