У трьох прикордонних районах Одеської області ввели додаткові режимні обмеження, що відомо.

У трьох районах Одеської області – Білгород-Дністровському, Болградському, Одеському ввели додаткові тимчасові обмеження. Йдеться про обмеження на в'їзд, проведення робіт, плавання суден і т.д. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У відомстві зазначили, що обмеження пов'язані зі збройною агресією Росії і для забезпечення заходів щодо зміцнення національної безпеки і оборони України.

Тепер у цих трьох районах заборонено:

в'їзд у певну смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорії осіб.

проведення робіт, крім сільськогосподарських і будівельних.

відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок).

скупчення транспортних засобів і тривалі зупинки на узбіччях доріг.

перевезення зброї та засобів активної оборони без дозволів.

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій

використання повітряних суден без пілотованої техніки.

рух по автомобільній дорозі Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова, крім певних категорій осіб.

плавання всіх плавзасобів крім суден флоту рибної промисловості.

"Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань. Обмеження діятимуть до завершення дії в Україні правового режиму воєнного стану або окремого розпорядження. З переліком всіх обмежень можна більш детально ознайомитися на сайті ДПСУ і на відповідній Google карті з відмітками меж дії обмежень", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

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