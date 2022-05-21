В трех районах Одесской области – Белгород-Днестровском, Болградском, Одесском ввели дополнительные временные ограничения. Речь идет об ограничениях на въезд, проведению работ, плавании судов и т.д. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ведомстве отметили, что ограничения связаны с вооруженной агрессией россии и для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.
Теперь в этих трех районах запрещено:
въезд в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц.
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проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных.
отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков).
скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.
перевозка оружия и средств активной обороны без разрешений.
использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций
использование воздушных судов без пилотируемой техники.
движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова, кроме определенных категорий лиц.
плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.
"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований. Ограничения будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения. С перечнем всех ограничений можно более подробно ознакомиться на сайте ГПСУ и на соответствующей Google карте с отметками границ действия ограничений", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
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