СБУ повідомила про підозру проросійському інтернет-агітатору з Одещини.

Про це розповіли у пресслужбі відомства.

На Одещині співробітники СБУ блокували в місті Білгород-Дністровський діяльність чергового проросійського інтернет-агітатора, який поширював пропаганду країни-агресора.

Слідство СБУ встановило, що громадянин України, у власному акаунті активно поширював в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот та пропагував ідеї "руського міра".

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Під час огляду смартфону та комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

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