СБУ повідомила про підозру проросійському інтернет-агітатору з Одещини.
Про це розповіли у пресслужбі відомства.
На Одещині співробітники СБУ блокували в місті Білгород-Дністровський діяльність чергового проросійського інтернет-агітатора, який поширював пропаганду країни-агресора.
Слідство СБУ встановило, що громадянин України, у власному акаунті активно поширював в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.
Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот та пропагував ідеї "руського міра".
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Під час огляду смартфону та комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.
Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.
Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.
Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.