СБУ повідомила про підозру проросійському інтернет-агітатору з Одещини.

Про це розповіли у пресслужбі відомства.

На Одещині співробітники СБУ блокували в місті Білгород-Дністровський діяльність чергового проросійського інтернет-агітатора, який поширював пропаганду країни-агресора.

Слідство СБУ встановило, що громадянин України, у власному акаунті активно поширював в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот та пропагував ідеї "руського міра".

Під час огляду смартфону та комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому ЗСУ не повертатимуть Зміїний в осяжному майбутньому.

Також Міноборони попередило про 16 ракет "Калібр" у Чорному морі.

Повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по пляжному туалету на Одещині.