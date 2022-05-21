СБУ сообщила о подозрении пророссийскому интернет-агитатору из Одесской области.
Об этом рассказали в прессслужбе ведомства.
В Одесской области сотрудники СБУ блокировали в городе Белгород-Днестровский деятельность очередного пророссийского интернет-агитатора, который распространял пропаганду страны-агрессора.
Следствие СБУ установило, что гражданин Украины, в собственном аккаунте активно распространял в запрещенной в Украине социальной сети материалы, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, а также глорификация лиц, которые осуществляли вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.
Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ и пропагандировал идеи "русского мира".
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Во время осмотра смартфона и компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, которые содержат доказательства его противоправной деятельности.
Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.