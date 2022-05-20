Росіяни готові запустити 16 ракет "Калібр" зі своїх кораблів, які зараз знаходяться в Чорному морі.

У Міністерстві оборони попередили українців, що зараз в акваторії Чорного моря знаходяться два кораблі російського флоту, на яких підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр". Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник

"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря знаходиться два кораблі з сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр", - сказав Мотузяник.

За його словами, угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує ізолювати Цивільне судноплавство і порти України. Російські кораблі ведуть розвідку і вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суші.

Раніше ми писали, що російські окупанти обстрілюють прикордонні ділянки Чернігівської та Сумської областей. Генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун розповів, яку мету переслідує ворог.

Зокрема, обстрілами прикордонної української території на півночі окупанти створюють напругу для недопущення перекидання угруповання ЗСУ на схід. За оцінками Ягуна, у ворога немає сил для перетину кордону і наступу на півночі і залишається тільки обстрілювати прикордонну зону зі своєї території.

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