В Министерстве обороны предупредили украинцев, что сейчас в акватории Черного моря находятся два корабля российского флота, на которых подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник
"В готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр", - сказал Мотузяник.
По его словам, группировка Черноморского флота россии продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины. Российские корабли ведут разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.
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Ранее мы писали, что российские оккупанты обстреливают пограничные участки Черниговской и Сумской областей. Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун рассказал, какую цель преследует враг.
В частности, обстрелами приграничной украинской территории на севере оккупанты создают напряжение для недопущения перебрасывания группировки ВСУ на восток. По оценкам Ягуна, у врага нет сил для пересечения границы и наступления на севере и остается только обстреливать пограничную зону со своей территории.
Напомним, "Будьте осторожны!": украинцев предупредили об опасности, рф готовит провокации.
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