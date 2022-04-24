Мешканці будинку в Одесі, куди потрапила ракета орків, поговорили з журналістами, розповівши про подію.

Як пише Politeka.net, українці вже 60-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. А вчора, 23 квітня, орки потрапили в житловий будинок в Одесі, де в результаті події загинули 8 осіб, включаючи дитину. "НВ"зробили фоторепортаж і поговорили з місцевими жителями, поділившись їх розповіддю.

Жінка, яка була в момент обстрілу на роботі, розповіла, як для неї проходив момент удару.

"Спочатку почули сильні удари, все почало диміти, було багато пилу. Почався вогонь, падали багато каміння. Поруч з будинком горіли машини. Один хлопець згорів у машині. Було дуже страшно. Діставали нас рятувальники, наші всі живі", - розповіла вона.

А ось чоловік на ім'я Ігор був удома, коли ракета влучила в будинок. Але для нього все обійшлося. Він вийшов в коридор в момент попадання ракети.

"Як тільки вийшов-відчув вібрацію, вибух, мене збило з ніг. Я трохи вдарився головою в кут, бачите подряпини? Потім прийшов до тями, став збирати найнеобхідніше-документи, тварин і гроші. Решту можна купити. Важко було зловити двох котів. Коли зловив, запхав у валізу і втік, як тільки міг", - зазначив чоловік. Він збирається повернутися додому, як тільки будинок підключать до комунікацій.

Інший житель був на четвертому поверсі, коли ракета прилетіла. У нього вилетіли шибки через попадання ракети.

"Я не бачив, як це сталося, тільки чув. Сидів, обідав, коли воно як бахне. Посипалося скло. Я виглянув у вікно-а там вже йшло полум'я з сусідньої квартири. Сьогодні ця квартира-порожній простір, там нічого не залишилося. Один бетон. Через півгодини до мене постукали рятувальники, сказали негайно виходити. Весь цей час в квартирі я підставляв тазики, тому що мене заливало", - заявив чоловік.

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