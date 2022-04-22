Окупанти планують встановити повний контроль над Донбасом і півднем України, аби забезпечити коридор до Криму та Придністров'я.

Втім у росіян недостатньо на це сил. Про таке журналістам повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він назвав ідею РФ щодо встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України безглуздою. Він вважає, що у РФ недостатньо ресурсів для організації "битви за Донбас":

"Мета прокладання сухопутного коридору від Харкова до Одеси з виходом до Придністров’я ставилася ще в рамках першої фази повномасштабного вторгнення. Але як ми знаємо – вона провалилась. У них недостатньо сил для утримання південного плацдарму, який вони зайняли від початку вторгнення. Мова йде насамперед про Херсон та Херсонську область. Вони не можуть вийти до Миколаєва".

За словами Коваленка, у росіян "повністю нівельована можливість морського десантування в Одеській області". А без цього, впевнений, вийти до Придністров’я неможливо.

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