Окупанти планують встановити повний контроль над Донбасом і півднем України, аби забезпечити коридор до Криму та Придністров'я.
Втім у росіян недостатньо на це сил. Про таке журналістам повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Він назвав ідею РФ щодо встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України безглуздою. Він вважає, що у РФ недостатньо ресурсів для організації "битви за Донбас":
"Мета прокладання сухопутного коридору від Харкова до Одеси з виходом до Придністров’я ставилася ще в рамках першої фази повномасштабного вторгнення. Але як ми знаємо – вона провалилась. У них недостатньо сил для утримання південного плацдарму, який вони зайняли від початку вторгнення. Мова йде насамперед про Херсон та Херсонську область. Вони не можуть вийти до Миколаєва".
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За словами Коваленка, у росіян "повністю нівельована можливість морського десантування в Одеській області". А без цього, впевнений, вийти до Придністров’я неможливо.
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