Оккупанты планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Крым и Приднестровье.

Впрочем у россиян недостаточно на это сил. Об этом журналистам сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он назвал идею РФ по установлению полного контроля над Донбассом и югом Украины бессмысленной. Он считает, что у РФ недостаточно ресурсов для организации "битвы за Донбасс":

"Цель прокладки сухопутного коридора от Харькова до Одессы с выходом в Приднестровье ставилась еще в рамках первой фазы полномасштабного вторжения. Но как мы знаем – она провалилась. У них недостаточно сил для удержания Южного плацдарма, который они заняли с начала вторжения. Речь идет прежде всего о Херсоне и Херсонской области. Они не могут выйти в Николаев".

По словам Коваленко, у россиян "полностью нивелирована возможность морского десантирования в Одесской области". А без этого, уверен, выйти в Приднестровье невозможно.

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