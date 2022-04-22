Російські ЗМІ активно поширюють фейк про те, що окупантам вдалося збити транспортний літак над Одесою.

Як повідомив Сергій Лещенко, фейк росіян спростувала не лише Україна, а й Пентагон. Американці заявили, що жоден літак збитий не був.

Лещенко пояснив, що росіяни хочуть демотивувати партнерів України надавати нам зброю, мовляв, її буде знищено.

"Друга мета – створити фейк, що зброя може опинитися в руках росіян та бути використаною проти України. І те, і те – неправда" ,– сказав Лещенко.

Нагадаємо, РосЗМІ запустили жахливий фейк про "розстріли в Одеській області": всі подробиці.

Також сім'я з Одеси прийняла у себе 27 людей, відео: "Разом допомагають ЗСУ".

Як повідомлялося, колаборант наробив галасу на Одещині, фото: підтримував агресію проти України.