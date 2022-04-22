Російські ЗМІ активно поширюють фейк про те, що окупантам вдалося збити транспортний літак над Одесою.
Як повідомив Сергій Лещенко, фейк росіян спростувала не лише Україна, а й Пентагон. Американці заявили, що жоден літак збитий не був.
Лещенко пояснив, що росіяни хочуть демотивувати партнерів України надавати нам зброю, мовляв, її буде знищено.
"Друга мета – створити фейк, що зброя може опинитися в руках росіян та бути використаною проти України. І те, і те – неправда" ,– сказав Лещенко.
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