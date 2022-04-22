Российские СМИ активно распространяют фейк о том, что оккупантам удалось сбить транспортный самолет над Одессой.
Как сообщил Сергей Лещенко, фейк россиян опровергла не только Украина, но и Пентагон. Американцы заявили, что ни один самолет сбит не был.
Лещенко пояснил, что россияне хотят демотивировать партнеров Украины предоставлять нам оружие, мол, оно будет уничтожено.
"Вторая цель-создать фейк, что оружие может оказаться в руках россиян и быть использованным против Украины. И то, и то – неправда" ,– сказал Лещенко.
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Напомним, РосСМИ запустили ужасный фейк о "расстрелах в Одесской области": все подробности.
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Как сообщалось, коллаборант наделал шум в Одесской области, фото: поддерживал агрессию против Украины.