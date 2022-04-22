Российские СМИ активно распространяют фейк о том, что оккупантам удалось сбить транспортный самолет над Одессой.

Как сообщил Сергей Лещенко, фейк россиян опровергла не только Украина, но и Пентагон. Американцы заявили, что ни один самолет сбит не был.

Лещенко пояснил, что россияне хотят демотивировать партнеров Украины предоставлять нам оружие, мол, оно будет уничтожено.

"Вторая цель-создать фейк, что оружие может оказаться в руках россиян и быть использованным против Украины. И то, и то – неправда" ,– сказал Лещенко.

Напомним, РосСМИ запустили ужасный фейк о "расстрелах в Одесской области": все подробности.

Также семья из Одессы приняла у себя 27 человек, видео: "Вместе помогают ВСУ".

Как сообщалось, коллаборант наделал шум в Одесской области, фото: поддерживал агрессию против Украины.