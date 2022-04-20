Депутати у Фонтанській сільській раді на Одещині ініціювали зміну назв 12 вулиць.
Про це повідомив депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.
У селі Фонтанка планують перейменувати п'ять вулиць:
- вул. Ватутіна – Волонтерська,
- вул. Маяковського – на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона,
- вул. Терешкової – на честь військового з острова Зміїний, автора вислову про російський корабель Романа Грибова,
- пров. Маяковського – пров. Побратимів,
- вул. Піонерська – Єдності
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- вул. Сибирська – Миколаївська.
У Світлому:
- вул. Уральська – Чорнобаївська.
У селі Крижанівка:
- вул. Бочарова – Захисників України,
- вул. Совхозна – Героїв Оборони Маріуполя,
- вул. Терешкової – на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
Нова Дофінівка:
- вул. Терешкової – на честь військового Віталія Скакуна, який загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічного автомобільного мосту в Херсонській області для зупинення просування танкової колони російських військ,
- вул. Суворова – Українська.
Відповідний лист депутати надіслали голові Фонтанської сільської ради Наталії Крупиці.
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