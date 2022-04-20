Депутати у Фонтанській сільській раді на Одещині ініціювали зміну назв 12 вулиць.

Про це повідомив депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.

У селі Фонтанка планують перейменувати п'ять вулиць:

  • вул. Ватутіна – Волонтерська,
  • вул. Маяковського – на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона,
  • вул. Терешкової – на честь військового з острова Зміїний, автора вислову про російський корабель Романа Грибова,
  • пров. Маяковського – пров. Побратимів,
  • вул. Піонерська – Єдності

Борис Джонсон

В Олександрівці:

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  • вул. Сибирська – Миколаївська.

У Світлому:

  • вул. Уральська – Чорнобаївська.

У селі Крижанівка:

  • вул. Бочарова – Захисників України,
  • вул. Совхозна – Героїв Оборони Маріуполя,
  • вул. Терешкової – на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Нова Дофінівка:

  • вул. Терешкової – на честь військового Віталія Скакуна, який загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічного автомобільного мосту в Херсонській області для зупинення просування танкової колони російських військ,
  • вул. Суворова – Українська.

Відповідний лист депутати надіслали голові Фонтанської сільської ради Наталії Крупиці.

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