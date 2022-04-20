Депутаты в Фонтанском сельском совете Одесской области инициировали смену названий 12 улиц.

Об этом сообщил депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк.

В селе Фонтанка планируют переименовать пять улиц:

  • вул. Ватутина – Волонтерская,
  • ул. Маяковского-в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона,
  • ул. Терешковой-в честь военного с острова Змеиный, автора высказывания о российском корабле Романа Грибова,
  • пер. Маяковского-пер. побратимов,
  • ул. Пионерская-единства

Борис Джонсон

В Александровке:

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  • ул. Сибирская-Николаевская.

В Светлом:

  • вул. Уральская – Чернобаевская.

В селе Крыжановка:

  • ул. Бочарова-защитников Украины,
  • ул. Совхозная-Героев обороны Мариуполя,
  • ул. Терешковой-в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Крушинка:

  • ул. Терешковой – в честь военного Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля 2022 года во время подрыва Генического автомобильного моста в Херсонской области для остановки продвижения танковой колонны российских войск,
  • вул. Суворова – Украинская.

Соответствующее письмо депутаты направили председателю Фонтанского сельского совета Наталье Крупице.

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