Депутаты в Фонтанском сельском совете Одесской области инициировали смену названий 12 улиц.
Об этом сообщил депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк.
В селе Фонтанка планируют переименовать пять улиц:
- вул. Ватутина – Волонтерская,
- ул. Маяковского-в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона,
- ул. Терешковой-в честь военного с острова Змеиный, автора высказывания о российском корабле Романа Грибова,
- пер. Маяковского-пер. побратимов,
- ул. Пионерская-единства
В Александровке:
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- ул. Сибирская-Николаевская.
В Светлом:
- вул. Уральская – Чернобаевская.
В селе Крыжановка:
- ул. Бочарова-защитников Украины,
- ул. Совхозная-Героев обороны Мариуполя,
- ул. Терешковой-в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.
Крушинка:
- ул. Терешковой – в честь военного Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля 2022 года во время подрыва Генического автомобильного моста в Херсонской области для остановки продвижения танковой колонны российских войск,
- вул. Суворова – Украинская.
Соответствующее письмо депутаты направили председателю Фонтанского сельского совета Наталье Крупице.
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