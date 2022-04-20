Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в Одеській області ніч пройшла без ворожих обстрілів.

Незважаючи на це, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку і перегрупування сил у Чорному морі.

"Ніч у місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контролюється Силами оборони... Нагадаю, що йде контрдиверсійна робота в нашій області і в місті. І результати говорять про те, що наші сили терроборони діють ефективно", - зазначив Братчук у Telegram.

Він закликав громадян не виходити на одеські пляжі і уникати прогулянок у лісосмузі через мінну вибухову небезпеку.

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