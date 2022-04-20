Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одесской области ночь прошла без вражеских обстрелов.
Несмотря на это, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку и перегруппировку сил в Черном море.
"Ночь в городе и области прошла спокойно. Без обстрелов. Ситуация контролируется Силами обороны... Напомню, что идет контрдиверсионная работа в нашей области и в городе. И результаты говорят о том, что наши силы терробороны действуют эффективно", - отметил Братчук в Telegram.
Он призвал граждан не выходить на одесские пляжи и избегать прогулок в лесополосе из-за минной взрывной опасности.
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