В Одеській області затримали чоловіка, який фотографував місце розташування блокпосту.

У його телефоні виявили знімки з іншими блокпостами та бойовими позиціями, повідомили в пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.

Чоловік виявився громадянином Молдови. Для чого він знімав військові позиції, чіткої відповіді не надав. Його передали працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.

Нагадаємо, ЗСУ розправилися зі «шпигуном» окупантів на Одещині.

Як повідомлялося, висадка десанту рф в Одесі остаточно провалилася.

Також Politeka повідомляла, що на Одещині агенти рф наробили лиха.