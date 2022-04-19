В Одеській області затримали чоловіка, який фотографував місце розташування блокпосту.
У його телефоні виявили знімки з іншими блокпостами та бойовими позиціями, повідомили в пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.
Чоловік виявився громадянином Молдови. Для чого він знімав військові позиції, чіткої відповіді не надав. Його передали працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.
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Як повідомлялося, висадка десанту рф в Одесі остаточно провалилася.
Також Politeka повідомляла, що на Одещині агенти рф наробили лиха.