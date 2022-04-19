Последние новости

12:38 Осторожно, фейк!: в США опровергли заявления москвы об уничтожении самолета с помощью для Украины

12:38 Иностранный "фотограф" снимал военные позиции на Одесчине: что известно

12:35 В Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры: главная цель россиян не изменилась

12:34 "Бросают тень на наши усилия": президент Турции рассказал, что затормозило переговоры Украины и рф

12:16 Санкции возвращают рф в 90-е: путинское правительство разрешит делать устаревшие авто класса "Евро-0"

12:11 Среди сложенных веток: на Печерске обнаружили растяжку с гранатой, фото

11:49 Белорусские врачи борются за жизни украинцев: "Мы остаёмся и будем помогать"

11:47 "Сгорели в своих боевых машинах": десантники ВСУ уничтожили элитную бригаду оккупантов, фото документов

11:17 ВСУ накрыли оккупантов артиллерией, уничтожена вражеская техника: зрелищное видео

10:51 Под Изюмом оккупанты применили химические оружие: что случилось с украинскими бойцами

10:48 Самые страшные дни: родители известной украинской певицы оказались под оккупацией

10:42 Николаев попал под обстрел оккупантов: загорелся жилой дом, кадры с места пожара

10:25 В США могут объявить россию государством-спонсором терроризма: "Мы внимательно изучаем закон"

10:05 «Они боятся»: Алексей Арестович ответил, будет ли наступление на Харьков