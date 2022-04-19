В Одесской области задержали мужчину, который фотографировал местоположение блокпоста.

В его телефоне обнаружили снимки с другими блокпостами и боевыми позициями, сообщили в прессслужбе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

полиция

Мужчина оказался гражданином Молдовы. Для чего он снимал военные позиции, четкого ответа не дал. Его передали работникам полиции для дальнейшего выяснения причин.

полиция, копы, патрульные

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Напомним, ВСУ расправились со «шпионом» оккупантов в Одесской области.

Как сообщалось, высадка десанта РФ в Одессе окончательно провалилась.

Также Politeka сообщала, что на Одесщине агенты России наделали бедствия.