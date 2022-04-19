В Одесской области задержали мужчину, который фотографировал местоположение блокпоста.
В его телефоне обнаружили снимки с другими блокпостами и боевыми позициями, сообщили в прессслужбе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.
Мужчина оказался гражданином Молдовы. Для чего он снимал военные позиции, четкого ответа не дал. Его передали работникам полиции для дальнейшего выяснения причин.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Десятки потерь: наступление врага на Луганщине провалилось, новые данные
"Это памятник идиотизма": глава разведки пояснил, почему армия рф несет большие потери
Возят в закрытых вагонах: оккупант выдал, где россияне набирают "новобранцев"
Известная украинская снайперша предсказала, когда завершится война: «Это зависит от...»
Напомним, ВСУ расправились со «шпионом» оккупантов в Одесской области.
Как сообщалось, высадка десанта РФ в Одессе окончательно провалилась.
Также Politeka сообщала, что на Одесщине агенты России наделали бедствия.