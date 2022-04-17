Журналісти поспілкувались з мешканцями Одеси на тему того, чи має бути демонтований пам'ятник засновникам міста на Катерининській площі.

Так, одеситка Анастасія вважає, що пам'ятник повинен зникнути з центральної площі:

"Зараз не такий поганий час для перебудування цього культурного концепту, де все було в межах лише російської імперії. На мій погляд, це пам'ятник не має жодної історичної ваги"

А от подружжя Віктора і Валентини, які також мешкають в Одесі, вважають, що в місті не так багато пам'ятників, аби їх зносити:

"Він же ж такий гарний, великий... Хай придумають, що тоді поставита натомість, якщо знесуть. А поки як прираса - хай стоїіть. Не треба зносити. В нас дуже мало пам'ятників"

Виконувач обов'язків віце-мера Одеси Олег Бриндак вважає, що ті пам'ятники, які залишились після декомунізації в Одесі, повинні зберегтися.

Відзначимо, що у 2007 році в Одесі провели реставрацію Катерининської площі та встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" з Катериною II, точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками у 1920 році.

У 2017 році Приморський суд Одеси визнав встановлення пам'ятника незаконним, а національний інститут пам'яті запропонував прибрати пам'ятку, проте у 2019 Верховний суд України визнав її законною.

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