Журналисты пообщались с жителями Одессы на тему того, должен ли быть демонтирован памятник основателям города на Екатерининской площади.

Так, одесситка Анастасия считает, что памятник должен исчезнуть с центральной площади:

"Сейчас не такое плохое время для перестроения этого культурного концепта, где все было в пределах только Российской империи. На мой взгляд, это памятник не имеет никакого исторического веса"

А вот супруги Виктора и Валентины, которые также живут в Одессе, считают, что в городе не так много памятников, чтобы их сносить:

"Он же ведь такой красивый, большой... Пусть придумают, что тогда поставят взамен, если снесут. А пока как прираса-пусть стоите. Не надо сносить. У нас очень мало памятников"

Исполняющий обязанности вице-мэра Одессы Олег Брындак считает, что те памятники, которые остались после декоммунизации в Одессе, должны сохраниться.

Отметим, что в 2007 году в Одессе провели реставрацию Екатерининской площади и установили памятник "Основателям Одессы" с Екатериной II, точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1920 году.

В 2017 году Приморский суд Одессы признал установку памятника незаконной, а Национальный институт памяти предложил убрать памятку, однако в 2019 Верховный суд Украины признал ее законной.

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