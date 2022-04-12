Ворожі кораблі не наближаються до узбережжя Одещини.
Про це повідомляє у Телеграмі представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Окупанти знають про готовність до відбиття атак підрозділами берегової оборони ЗСУ, а також про штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря. Тому є ризик хіба що ракетних ударів з боку тимчасово окупованого Криму.
«Загарбники продовжують вишукувати способи покращити своє положення на миколаївському напрямку, але наші війська зброєю зупиняють підступні спроби жалюгідної партизанщини, не залишаючи ворогу шансу… Також у Чорному морі зберігається штормова погода з прогнозованим погіршенням - для висадки десанту умови несприятливі», - зазначив Назаров.
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Втім, за його словами, загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.
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