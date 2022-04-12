Ворожі кораблі не наближаються до узбережжя Одещини.

Про це повідомляє у Телеграмі представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Окупанти знають про готовність до відбиття атак підрозділами берегової оборони ЗСУ, а також про штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря. Тому є ризик хіба що ракетних ударів з боку тимчасово окупованого Криму.

Малый ракетный корабль россии рф углич

«Загарбники продовжують вишукувати способи покращити своє положення на миколаївському напрямку, але наші війська зброєю зупиняють підступні спроби жалюгідної партизанщини, не залишаючи ворогу шансу… Також у Чорному морі зберігається штормова погода з прогнозованим погіршенням - для висадки десанту умови несприятливі», - зазначив Назаров.

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Втім, за його словами, загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.

Одесса, море, корабли

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

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Як повідомляла Politeka, Ворожа техніка попрацює проти російських загарбників: українські бійці показали фото нових трофеїв.