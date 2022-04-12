Ворожі кораблі не наближаються до узбережжя Одещини.

Про це повідомляє у Телеграмі представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Окупанти знають про готовність до відбиття атак підрозділами берегової оборони ЗСУ, а також про штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря. Тому є ризик хіба що ракетних ударів з боку тимчасово окупованого Криму.

«Загарбники продовжують вишукувати способи покращити своє положення на миколаївському напрямку, але наші війська зброєю зупиняють підступні спроби жалюгідної партизанщини, не залишаючи ворогу шансу… Також у Чорному морі зберігається штормова погода з прогнозованим погіршенням - для висадки десанту умови несприятливі», - зазначив Назаров.

Втім, за його словами, загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

Як повідомляла Politeka, Ворожа техніка попрацює проти російських загарбників: українські бійці показали фото нових трофеїв.