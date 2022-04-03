Співак Святослав Вакарчук, лідер Океан Ельзи, який вступив до лав ЗСУ, показав Одесу у вогні.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук-популярний український співак, який не став виїжджати з країни або відмовчуватися після нападу рф на нашу країну. Артист відразу вступив до лав ЗСУ, їздить також по містах і підтримує всіх своїми силами і колег.

Так, Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, став свідком сьогоднішніх ранкових обстрілів Одеса російськими окупантами. У момент авіаударів Вакарчук якраз перебував у місті.

"Я зараз в Одесі, в центрі міста. Позаду мене ви бачите мішки з піском, барикади, Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим - це наслідки одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні вранці. Власне, від них я і прокинувся. 5:30 – 6 ранку, дуже сильно гриміло, потужні вибухи", - поділився Вакарчук.

Він розповів, що війна не обходить Одесу стороною. Однак військові впевнені, що ворогові туди не пробратися, вони налаштовані рішуче і впевнені в перемозі.

Раніше Вакарчук розповів про останні події:

"Як тільки я опинився у Львові, я пішов у військкомат і записався в армію. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений у Львівську військово-цивільну адміністрацію. Львівська ВЦА дала мені відрядження: їздити по Україні і надихати людей", - сказав Вакарчук.

Також було показано, як Святослав відвідав метро в Харкові, де ховалися люди.

Нагадавши, ЗСУ заволоділи елітними трофеями під Києвом, з'явилися подробиці

Також Politeka повідомляла, що опублікована розмова генерала, який керує облогою Маріуполя

А ще Politeka писала, що під Києвом окупанти почали використовувати заборонені фосфорні снаряди, кадри