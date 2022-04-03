Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - популярный украинский певец, который не стал уезжать из страны или отмалчиваться после нападения рф на нашу страну. Артист сразу вступил в ряды ВСУ, ездит также по городам и поддерживает всех своими силами и коллег.

Так, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, стал свидетелем сегодняшних утренних обстрелов Одессы российскими оккупантами. В момент авиаударов Вакарчук как раз находился в городе.

"Я сейчас в Одессе, в центре города. Позади меня вы видите мешки с песком, баррикады, Одесса готова к обороне. А еще позади большой черный дым – это следствия одного из трех взрывов, которые раздались сегодня утром. Собственно, от них я и проснулся. 5:30 - 6 утра, очень сильно гремело, мощные взрывы", – поделился Вакарчук.

Он рассказал, что война не обходит Одессу стороной. Однако военные уверены, что врагу туда не пробраться, они настроены решительно и уверены в победе.

Ранее Вакарчук рассказал о последних событиях:

"Как только я оказался во Львове, я пошел в военкомат и записался в армию. Теперь я лейтенант ВСУ. Откомандирован во львовскую военно-гражданскую администрацию. Львовская ВГА дала мне командировку: ездить по Украине и вдохновлять людей", - сказал Вакарчук.

Также было показано, как Святослав посетил метро в Харькове, где прятались люди.

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