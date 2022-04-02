Нацбанк розглядає можливість скасування обмежень на зняття готівкової гривні з банківських рахунків українців.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін в ході круглого столу, пише Фінансовий клуб.

Нагадаємо, що в перший день війни НБУ обмежив зняття готівки з рахунку — 100 тис.грн на день.

"Враховуючи, що з гривнею у нас все нормально, Національний банк вже думає над тим, щоб скасувати ліміт на зняття готівкових коштів у гривні», — заявив Олексій Лупін.

За його словами, ця криза на відміну від інших не супроводжувалася відтоком коштів фізичних осіб з банківської системи.

«Ми спостерігали невеликі відтоки на самому початку військових дій-в кінці лютого. Але з початку березня кошти фізосіб у гривні збільшилися на 43 млрд грн і з початку року — на 45 млрд грн. Залишки в гривні збільшуються", - запевняє Лупін.

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