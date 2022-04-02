Нацбанк рассматривает возможность отмены ограничений на снятие наличной гривны с банковских счетов украинцев.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в ходе круглого стола, пишет Финансовый клуб.
Напомним, что в первый день войны НБУ ограничил снятие наличных со счета — 100 тыс. грн в день.
«Учитывая, что с гривной у нас все нормально, Национальный банк уже думает над тем, чтобы отменить лимит на снятие наличных средств в гривне», — заявил Алексей Лупин.
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По его словам, этот кризис в отличие от других не сопровождался оттоком средств физических лиц из банковской системы.
«Мы наблюдали небольшие оттоки в самом начале военных действий — в конце февраля. Но с начала марта средства физлиц в гривне увеличились на 43 млрд грн и с начала года — на 45 млрд грн. Остатки в гривне увеличиваются», — уверяет Лупин.
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