До чого варто приготуватися після введення режиму надзвичайного стану на Одещині

Те, що цього ранку, 23-го лютого, в РНБО України зупинилися на принциповому рішенні про оголошення по всій країні режиму НС, попередньо опублікувавши текст першої редакції Указу, але в Одеській області обмеження для громадян, можуть бути дещо іншими, пише місцеве видання " Одеський кур'єр ".

Передбачається, що відразу посилять охорону об'єктів стратегічного значення, в першу чергу, підприємств і установ енергетики/транспорту/комунального господарства/сфери охорони здоров'я тощо. Крім того, правоохоронні структури, а це Нацполіція/Нацгвардія/прикордонна служба і СБУ, включаючи підрозділи ЗСУ, перейдуть на посилений розпорядок служби та готовності.

Як вважає голова Одеської ОДА, Сергій Гриневецький, місцева влада повинна буде забезпечити безперебійну роботу стратегічно важливих структур. А за словами начальника Нацполіції по Одеській області, Миколи Семенишина, як співробітники Нацполіції, так і Нацгвардії, вже стали працювати за напруженим розкладом.

Крім того, ймовірно, можуть додатково перевіряти документи у всіх громадян, обмежать свободу пересування, заборонять безпричинне відвідування морського узбережжя в нічний час, і скоротять можливість перебування поблизу від контрольованих прикордонних районів, включаючи "комендантську годину" і заборону на проведення масових заходів.

Цей список може поповнитися забороною на польоти малої авіації й безпілотників, не виключаючи аматорські дрони для фотозйомки, і, можливо, вилучать навіть зареєстровану громадянами, власну вогнепальну зброю.

Також, через близькість Одеської області до кордону, можуть заборонити вихід у відкрите море, як рибалкам, так і іншим, хто володіє маломірними суднами.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Андрій Шевченко закликав українську націю до єднання в цей складний час.

Також раніше ми інформували про те, що, як працюватимуть банки України після оголошення режиму НП.

А до цього наш портал повідомляли про те, що персонал Генконсульства РФ в Харкові, вже приступив до екстреної евакуації.