Запретят не только массовые мероприятия, но и прогулки вдоль моря.

К чему стоит приготовиться после введения режима чрезвычайного положения на Одесчине

То, что этим утром, 23-го февраля, в СНБО Украины остановились на принципиальном решении об объявлении по всей стране режима ЧП, предварительно опубликовав текст первой редакции указа, но в Одесской области ограничения для граждан, могут быть несколько иными, пишет местное издание " Одесский курьер ".

Предполагается, что сразу усилят охрану объектов стратегического значения, в первую очередь, предприятий и учреждений энергетики/транспорта/коммунального хозяйства/сферы охраны здоровья и тому подобного. Кроме того, правоохранительные структуры, а это Нацполиция/Нацгвардия/пограничная служба и СБУ, включая подразделения ВСУ, перейдут на усиленный распорядок службы и готовности.

Как считает глава Одесской ОГА, Сергей Гриневецкий, местные власти должны будут обеспечить бесперебойную работу стратегически важных структур. А по словам начальника Нацполиции по Одесской области, Николая Семенишина, как сотрудники Нацполиции, так и Нацгвардии, уже стали работать по напряженному расписанию.

Кроме того, вероятно, могут дополнительно проверять документы у всех граждан, ограничат свободу передвижения, запретят беспричинное посещение морского побережья в ночное время, и сократят возможность пребывания вблизи от контролируемых пограничных районов, включая "комендантский час" и запрет на проведение массовых мероприятий.

Этот список может пополниться запретом на полеты малой авиации и беспилотников, не исключая любительские дроны для фотосъемки, и, возможно, изымут даже зарегистрированное гражданами, собственное огнестрельное оружие.

Также, из-за близости Одесской области к границе, могут запретить выход в открытое море, как рыбакам, так и прочим, кто владеет маломерными судами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Андрей Шевченко призвал украинскую нацию к единению в это сложное время.

Также ранее мы информировали о том, как будут работать банки Украины после объявления режима ЧП.

А до этого наш портал сообщали о том, что персонал Генконсульства РФ в Харькове, уже приступил к экстренной эвакуации.