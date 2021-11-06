Депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області та його дружину жорстоко побили в передмісті Одеси, політика забрали до лікарні у важкому стані.

Про це в суботу, 6 листопада, повідомили в прес-службі Нацполіції Одеської області, і опублікували кадри з місця події.

Відзначається, що в лікарні зараз за життя політика борються лікарі.

За попередньою інформацією, депутат з дружиною на авто їхали по дорозі, коли їхній позашляховик зупинили зловмисники. Вони нанесли тілесні ушкодження чоловікові та його дружині. Найбільше дісталося політику, який був за кермом машини.

Поліція встановлює подробиці події. За фактом події було розпочато досудове розслідування.

Відомості про напад внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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