Депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области и его супругу жестоко избили в пригороде Одессы, политика забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, и опубликовали кадры с места происшествия.

Отмечается, что в больнице сейчас за жизнь политика борются врачи.

По предварительной информации, депутат с женой на авто ехали по дороге, когда их внедорожник остановили злоумышленники. Они нанесли телесные повреждения мужчине и его жене. Больше всего досталось политику, который был за рулем машины.

Полиция устанавливает подробности произошедшего. По факту происшествия было начато досудебное расследование.

Сведения о нападении внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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