Невідомі підпалили квіти і листівки біля Будинку профспілок, залишені в пам'ять про Одеську трагедію.
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Як відомо, біля Будинку профспілок на Куликовому полі були встановлені квіти і записки в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.
Очевидці повідомили в поліцію, що ввечері 17 жовтня, група невідомих осіб ці квіти і записки вирішила спалити.
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Загоряння було ліквідовано, ніхто не постраждав.
"За вказаним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.296 ч. 2 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи, причетні до правопорушення, встановлюються",- розповіли в поліції.
У коментарях деякі обурюються, навіщо підпалювати і просять владу встановити відеокамери, щоб можна було затримати зловмисників.
"Напевно комусь вигідно періодично розбурхувати",
"Не треба забувати, що за кожен вчинок доведеться розплачуватися",
"Блін, камери сьогодні коштують копійки, поставте одну", - пишуть в мережі.
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