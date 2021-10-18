Навіщо це зробили?

Невідомі підпалили квіти і листівки біля Будинку профспілок, залишені в пам'ять про Одеську трагедію.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net.

Як відомо, біля Будинку профспілок на Куликовому полі були встановлені квіти і записки в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.

Очевидці повідомили в поліцію, що ввечері 17 жовтня, група невідомих осіб ці квіти і записки вирішила спалити.

Загоряння було ліквідовано, ніхто не постраждав.

"За вказаним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.296 ч. 2 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи, причетні до правопорушення, встановлюються",- розповіли в поліції.

У коментарях деякі обурюються, навіщо підпалювати і просять владу встановити відеокамери, щоб можна було затримати зловмисників.

"Напевно комусь вигідно періодично розбурхувати",

"Не треба забувати, що за кожен вчинок доведеться розплачуватися",

"Блін, камери сьогодні коштують копійки, поставте одну", - пишуть в мережі.

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