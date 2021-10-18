Зачем это сделали?

Неизвестные подожгли цветы и листовки около Дома профсоюзов, оставленные в память об одесской трагедии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Как известно, у Дома профсоюзов на Куликовом поле были установлены цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года.

Очевидцы сообщили в полицию, что вечером 17 октября, группа неизвестных лиц эти цветы и записки решила сжечь.

Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

"По указанному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 ч. 2 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются",- рассказали в полиции.

В комментариях некоторые возмущаются, зачем поджигать и просят власти установить видеокамеры, чтобы можно было задержать злоумышленников.

"Наверное кому то выгодно периодически будоражить",

"Не надо забывать, что за каждый поступок придется расплачиваться",

"Блин, камеры сегодня стоят копейки, поставьте одну", - пишут в сети.

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