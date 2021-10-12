Автохами, які паркують свої машини де попало, вже настільки дістали одеситів, що вони вирішили самостійно з ними боротися.
Так, в Одесі вирішили провчити горе-паркувальників, які доставили масу незручності оточуючим. Про це
Власнику світлої іномарки, який приїхав з Херсонської області, місцеві жителі залишили образливий напис на лобовому склі і прикріпили записку.
"Ти що хочеш, щоб тобі машину побили? Дивись де ставиш, ти в Одесі", - йдеться в підписі.
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Ще одне покарання наздогнало власники білих Жигулів.
Йому розписали машину чорною фарбою.
Покарання викликало неоднозначну реакцію в мережі. Багато хто в коментарях засудив такі методи боротьби з автохамами.
"Так ніби ще нормально він поставив машину, буває гірше",
"Якраз таки в Одесі де попало ставлять свої машини",
"Тільки у нас можуть зіпсувати чуже",
"Добре що не спалили машину",
"Трохи соромно, що з помилками написано, але по факту", - пишуть в мережі.
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