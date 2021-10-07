В одному з населених пунктів в Одеській області відмовляються перейменовувати вулицю на честь першої космонавтки Валентини Терешкової.
Йдеться про село Нерубайське, що знаходиться поблизу Одеси, повідомляє видання
У сільраді кажуть, що немає ніяких даних про те, що вулиця Терешкової названа на честь першої жінки, яка полетіла в космос.
При цьому там відмовляються уточнювати, на честь якої Терешкової тоді назвали вулицю.
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З такого приводу були запитані дані з обласного архіву., однак там ніяких відомостей не виявилося.
Зазначимо, що в Україні діє Закон «Про засудження комуністичного і нацистського режимів». Його прийняли в травні 2015 року. Він передбачає перейменування всіх топографічних об'єктів, назви яких відсилають до СРСР, а також знесення пам'ятників, які, пропагують комуністичні ідеї.
Валентина Терешкова зараз є депутатом російської Держдуми вона активно підтримувала анексію Криму, а також військову агресію на Донбасі.
Вулиці, названі на її честь, підлягають декомунізації.
В Одесі перейменували вулиці Терешкової. Зараз Тепер вона називається Героїв Крут.
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