В одном из населенных пунктов в Одесской области отказываются переименовывать улицу в честь первой космонавтки Валентины Терешковой.
Речь идет о селе Нерубайском, что находится вблизи Одессы, сообщает издание
В сельсовете говорят, что нет никаких данных о том, что улица Терешковой названа в честь первой женщины, которая полетела в космос.
При этом там отказываются уточнять, в честь какой Терешковой тогда назвали улицу.
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По такому поводу были запрошены данные из областного архива., однако там никаких сведений не оказалось.
Отметим, что в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Его приняли в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, пропагандируют коммунистические идеи.
Валентина Терешкова сейчас является депутатом российской Госдумы Она активно поддерживала аннексию Крыма, а также военную агрессию на Донбассе.
Улицы, названные в ее честь, подлежат декоммунизации.
В Одессе переименовали улицы Терешковой. Сейчас Теперь она называется Героев Крут.
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