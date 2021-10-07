В одном из населенных пунктов в Одесской области отказываются переименовывать улицу в честь первой космонавтки Валентины Терешковой.

Речь идет о селе Нерубайском, что находится вблизи Одессы, сообщает издание odessa.online.

В сельсовете говорят, что нет никаких данных о том, что улица Терешковой названа в честь первой женщины, которая полетела в космос.

При этом там отказываются уточнять, в честь какой Терешковой тогда назвали улицу.

По такому поводу были запрошены данные из областного архива., однако там никаких сведений не оказалось.

Отметим, что в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Его приняли в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, пропагандируют коммунистические идеи.

Валентина Терешкова сейчас является депутатом российской Госдумы Она активно поддерживала аннексию Крыма, а также военную агрессию на Донбассе.

Улицы, названные в ее честь, подлежат декоммунизации.

В Одессе переименовали улицы Терешковой. Сейчас Теперь она называется Героев Крут.



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