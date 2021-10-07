Депутат від Партії Порошенко висловив обурення тим, що земельні ділянки роздають бійцям АТО, а не йому
Це сталося під час сесії міськради в Подільську в Одеській області. Відео оприлюднив телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як видно на опублікованих кадрах, депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Колесник схопився і почала кричати:
"Чим АТОшник краще за мене? Він що, зробив більше для України чи для міста? Ось же сказали: отримали 24 людини – достатньо, потім наступний список, знову відсувають".
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Кухар вирішила внести ясність у конфлікт з Гвоздьовою на "Танцях з зірками": "Я навіть не підозрювала, що..."
Старша дочка Олі Полякової в істериці і сльозах звернулася до українців: "Підтримайте мене"
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
Горбунов знайшов собі заміну на "Танцях з зірками", хто претендує на роль ведучого: "Можна йти на пенсію"
Йдеться про два гектари землі.
Такого повороту подій від народного обранця не очікували навіть колеги.
Варто сказати, що згідно із законодавством України учасники АТО / ООС мають право на отримання безкоштовної ділянки землі, часткова компенсація комунальних послуг, Можливий кредит на будівництво, ремонт або купівлю будинків і дач на десять років і безкоштовний проїзд.
Нагадаємо, що ветерана АТО жорстоко побили на зупинці, з'явилося відео: чекав маршрутку і нікого не чіпав
Як повідомляла Politeka, життя бійця ЗСУ трагічно обірвалося на фронті: "світла і вічна пам'ять Герою".
Також Politeka писала, що українських захисників атакували на Донбасі, кулі забрали життя бійця ЗСУ: що відомо про трагедію.