Такого повороту подій від народного обранця не очікували навіть колеги

Депутат від Партії Порошенко висловив обурення тим, що земельні ділянки роздають бійцям АТО, а не йому

Це сталося під час сесії міськради в Подільську в Одеській області. Відео оприлюднив телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як видно на опублікованих кадрах, депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Колесник схопився і почала кричати:

"Чим АТОшник краще за мене? Він що, зробив більше для України чи для міста? Ось же сказали: отримали 24 людини – достатньо, потім наступний список, знову відсувають".

Йдеться про два гектари землі.

Такого повороту подій від народного обранця не очікували навіть колеги.

Варто сказати, що згідно із законодавством України учасники АТО / ООС мають право на отримання безкоштовної ділянки землі, часткова компенсація комунальних послуг, Можливий кредит на будівництво, ремонт або купівлю будинків і дач на десять років і безкоштовний проїзд.

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