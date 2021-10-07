Депутат от партии Порошенко выразил возмущение тем, что земельные участки раздают бойцам АТО, а не ему
Это произошло во время сессии горсовета в Подольске в Одесской области. Видео обнародовал телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как видно на опубликованных кадрах, депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Колесник вскочил и начала кричать:
"Чем АТОшник лучше меня? Он что, сделал больше для Украины или для города? Вот же сказали: получили 24 человека – достаточно, потом следующий список, опять отодвигают".
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Как изменилась внешность Дженнифер Лопес за 18 лет, в Сеть слили потрясающие кадры: "Движения хищницы"
Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили"
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Речь идет шла о двух гектарах земли.
Такого поворота событий от народного избранника не ожидали даже коллеги.
Стоит сказать, что согласно законодательству УКраины участники АТО/ООС имеют право на получение бесплатного участка земли, частичная компенсация коммунальных услуг, возможен кредит на строительство, ремонт или покупку домов и дач на десять лет и бесплатный проезд.
Напомним, что ветерана АТО жестоко избили на остановке, появилось видео: ждал маршрутку и никого не трогал
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.