Такого поворота событий от народного избранника не ожидали даже коллеги

Депутат от партии Порошенко выразил возмущение тем, что земельные участки раздают бойцам АТО, а не ему

Это произошло во время сессии горсовета в Подольске в Одесской области. Видео обнародовал телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как видно на опубликованных кадрах, депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Колесник вскочил и начала кричать:

"Чем АТОшник лучше меня? Он что, сделал больше для Украины или для города? Вот же сказали: получили 24 человека – достаточно, потом следующий список, опять отодвигают".

Речь идет шла о двух гектарах земли.

Такого поворота событий от народного избранника не ожидали даже коллеги.

Стоит сказать, что согласно законодательству УКраины участники АТО/ООС имеют право на получение бесплатного участка земли, частичная компенсация коммунальных услуг, возможен кредит на строительство, ремонт или покупку домов и дач на десять лет и бесплатный проезд.

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