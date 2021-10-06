В Одеській області за добу більше тисячі людей захворіли коронавірусом.
Область вирвалася на друге місце за кількістю інфікованих. Також дуже багато пацієнтів померли від захворювання. За смертністю Одеський регіон став лідирувати в Україні.
Станом на ранок, 6 жовтня, виявлено 1076 нових випадки зараження ковід, при цьому 38 осіб померли від наслідків хвороби. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає Politeka.net.
Всього з початку пандемії в Одеській області було зафіксовано 157 тисяч 756 інфікованих. Загальна кількість летальних випадків-3346.
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В Україні діагностовано 12662 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей — 1186, медпрацівників — 271).
Раніше ми писали, чоловік, заражений ковідом, знепритомнів посеред Одеського парку. Інцидент трапився вранці в парку Перемоги.
Перехожі побачили, що біля озера на пішохідній доріжці знепритомнів чоловік. Вони натиснули тривожну кнопку і до місця був відправлений черговий патруль муніципалів.
Під час бесіди потерпілий розповів, що вже п'ятий день ходить з температурою, що і стало причиною втрати свідомості.
Нагадаємо, що COVID-19 скосив новий "урожай" жертв на Одещині: кількість летальних випадків різко збільшилася
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