В Одеській області перекинувся трактор і забрав життя дитини
Трагедія розігралася в суботу 2 жовтня, в селі Петрове Одеського району, передає Politeka.net з відсиланням на інформацію прес-служби регіонального
Як розповіли в поліції, водій трактора перевозив в причепі п'ятьох хлопчиків у віці від 9 до 15 років. Рухаючись вздовж схилу, він не впорався з керуванням і трактор з'їхав з узбіччя, а потім перекинувся.
В результаті аварії один з хлопчиків помер від отриманих травм в кареті швидкої допомоги, інші не постраждали. Загиблому було всього 9 років.
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Після ДТП водій втік і тепер поліцейські його розшукують.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області водій вантажівки загинув під колесами свого транспорту.
32-річний житель села Десантне не втримався під час руху і випав з кабіни. Чоловік потрапив під колеса самоскида, який далі самостійно продовжував рух.
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