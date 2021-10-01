В Одеській області водій вантажівки загинув під колесами свого транспорту

Моторошний інцидент трапився в селі Десантне Ізмаїльського району. Про це повідомляє Думська з відсиланням на свої джерела в поліції.

32-річний місцевий житель їхав за кермом власного автомобіля марки "ГАЗ" по дорозі на околиці села.

Під час руху за невідомих обставин водій не втримався і випав з кабіни. Чоловік потрапив під колеса самоскида, який далі самостійно продовжував рух.

В результаті отриманих травм він помер на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Раніше ми писали, водій іномарки на великій швидкості залетів під вантажівку і загинув.

Смертельна ДТП сталася в останній день вересня на трасі Київ-Одеса.

"Водій Honda на великій швидкості залетів під фуру. Все летально", - прокоментували в публікації.

На кадрах видно, що після зіткнення з вантажівкою легковик майже повністю залетів під транспорт.

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