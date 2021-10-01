В Одесі зустріли унікальну для нашої місцевості комаху
Так, у парку Шевченка оселився закавказький деревний богомол. Рідкісну комаху побачив 4-річний хлопчик прямо на дитячому майданчику, а його батьки відобразили богомола на камеру телефону і виклали в мережі. Знімок показав біолог Сергій Курочкін на сторінках соцмереж, пише Politeka.net.
За його словами, Закавказький деревний богомол поширений в Грузії, Вірменії, Кавказькому регіоні Росії, в Ірані, Афганістані, Туркестані а також у Криму. І ось тепер ця комаха виявлена в Одеській області.
На думку біолога, таке швидке зростання середовища проживання комахи пов'язаний із загальним потеплінням клімату і висадкою в степовій зоні країни лісосмугової зони рослинності.
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У коментарях люди обговорюють комаха і кажуть, що також зустрічають то у себе на ділянці, то біля дельфінарію.
"Дивна тварина",
"І я бачив сьогодні возді дельфінарію",
"Я знайшла в своєму саду таке диво-юдо ,розглянула красеня і посадила його на гілку інжиру, він повільно поповз у своїх справах...Сподіваюся він перезимує ...",
"Бачив не раз таких на Херсонщині та Дніпропетровщині", - пишуть у мережі.
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