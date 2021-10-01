Ось це так!

В Одесі зустріли унікальну для нашої місцевості комаху

Так, у парку Шевченка оселився закавказький деревний богомол. Рідкісну комаху побачив 4-річний хлопчик прямо на дитячому майданчику, а його батьки відобразили богомола на камеру телефону і виклали в мережі. Знімок показав біолог Сергій Курочкін на сторінках соцмереж, пише Politeka.net.

За його словами, Закавказький деревний богомол поширений в Грузії, Вірменії, Кавказькому регіоні Росії, в Ірані, Афганістані, Туркестані а також у Криму. І ось тепер ця комаха виявлена в Одеській області.

На думку біолога, таке швидке зростання середовища проживання комахи пов'язаний із загальним потеплінням клімату і висадкою в степовій зоні країни лісосмугової зони рослинності.

У коментарях люди обговорюють комаха і кажуть, що також зустрічають то у себе на ділянці, то біля дельфінарію.

"Дивна тварина",

"І я бачив сьогодні возді дельфінарію",

"Я знайшла в своєму саду таке диво-юдо ,розглянула красеня і посадила його на гілку інжиру, він повільно поповз у своїх справах...Сподіваюся він перезимує ...",

"Бачив не раз таких на Херсонщині та Дніпропетровщині", - пишуть у мережі.

Нагадавши, двометрові змії заполонили Одесу, фото: відпочиваючих попередили, на якому пляжі

Як повідомляла Politeka, по Одесі "розгулює" двометрова змія, жителі стривожені: відео облетіло мережу

Також Politeka писала, що в Одесі жителі зустріли величезну змію: кадри облетіли мережу