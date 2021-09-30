Водій іномарки на великій швидкості залетів під вантажівку, шансів вижити у нього не було
Моторошна ДТП сталася в останній день вересня на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.
"Водій Honda на великій швидкості залетів під фуру. Все летально", - прокоментували в публікації.
На кадрах видно, що після зіткнення з вантажівкою легковик майже повністю залетів під транспорт.
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На місце викликали поліцію і рятувальників, які повинні звільнити тіло з машини.
Правоохоронці поки не коментували ДТП, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.
Схожа аварія також сталася на трасі Одеса-Київ. Про неї ми повідомляли раніше.
Легковий автомобіль Skoda Superb влетів у вантажівку Renault Magnum. Після зіткнення виникла пожежа.
Загоряння було ліквідовано рятувальниками, а після цього вони приступили до вилучення автомобіля з-під причепа вантажівки за допомогою автокрана.
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