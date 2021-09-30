Водій іномарки на великій швидкості залетів під вантажівку, шансів вижити у нього не було

Моторошна ДТП сталася в останній день вересня на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

"Водій Honda на великій швидкості залетів під фуру. Все летально", - прокоментували в публікації.

На кадрах видно, що після зіткнення з вантажівкою легковик майже повністю залетів під транспорт.

На місце викликали поліцію і рятувальників, які повинні звільнити тіло з машини.

Правоохоронці поки не коментували ДТП, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.

Схожа аварія також сталася на трасі Одеса-Київ. Про неї ми повідомляли раніше.

Легковий автомобіль Skoda Superb влетів у вантажівку Renault Magnum. Після зіткнення виникла пожежа.

Загоряння було ліквідовано рятувальниками, а після цього вони приступили до вилучення автомобіля з-під причепа вантажівки за допомогою автокрана.

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