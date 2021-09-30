Водитель иномарки на большой скорости залетел под грузовик, шансов выжить у него не было

Жуткое ДТП случилось в последний день сентября на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

«Водитель Honda на большой скорости залетел под фуру. Все летально», - прокомментировали в публикации.

На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком легковушка почти полностью залетела под транспорт.

На место вызвали полицию и спасателей, которые должны освободить тело из машины.

Правоохранители пока не комментировали ДТП, подтверждение информации из официальных источников нет.

Похожая авария также произошла на трассе Одесса-Киев. О ней мы сообщали ранее.

Легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum. После столкновения возник пожар.

Возгорание было ликвидировано спасателями, а после этого они приступили к извлечению автомобиля из-под прицепа грузовика при помощи автокрана.

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