Стало відомо скільки днів відпочиватимуть одесити в жовтні

В середині осені одесити зможуть насолодитися довгими вихідними

Пов'язані вони зі святом захисника і захисниць України, яке відзначатиметься 14 жовтня. Про те, скільки відпочиватимуть громадяни в жовтні, пише Politeka.net.

Святкова дата припадає на четвер, так що п'ятниця, 15 Жовтня так само оголошується неробочою. Це означає, що українці зможуть відпочити чотири дні поспіль-14, 15, 16 і 17 Жовтня.

Правда потім доведеться відпрацьовувати за п'ятницю, це буде в суботу, 23 жовтня.

Так само залишаються звичайні вихідні дні, суботи та неділі.

Так 2,3,9,10,24,30 і 31 Жовтня громадяни теж відпочиватимуть від роботи. Всього в жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних і святкових днів.

Серед інших свят, що відзначаються в жовтні, правда, без офіційних вихідних:

1 жовтня - Міжнародний день літніх людей

3 жовтня-День працівників освіти

28 жовтня-День визволення України від фашистських загарбників

31 жовтня-День автомобіліста і дорожника

Нагадавши, українці двічі відзначатимуть Великдень у 2022 році, названо дати.

Як повідомляла Politeka, чому не можна допомагати людям і сваритися в День осіннього рівнодення.

Також Politeka писала, що міні-відпустка для українців, два рази по чотири дні: у Кабміні озвучили дати довгих вихідних.