В середині осені одесити зможуть насолодитися довгими вихідними
Пов'язані вони зі святом захисника і захисниць України, яке відзначатиметься 14 жовтня. Про те, скільки відпочиватимуть громадяни в жовтні, пише Politeka.net.
Святкова дата припадає на четвер, так що п'ятниця, 15 Жовтня так само оголошується неробочою. Це означає, що українці зможуть відпочити чотири дні поспіль-14, 15, 16 і 17 Жовтня.
Правда потім доведеться відпрацьовувати за п'ятницю, це буде в суботу, 23 жовтня.
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Так само залишаються звичайні вихідні дні, суботи та неділі.
Так 2,3,9,10,24,30 і 31 Жовтня громадяни теж відпочиватимуть від роботи. Всього в жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних і святкових днів.
Серед інших свят, що відзначаються в жовтні, правда, без офіційних вихідних:
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
- 3 жовтня-День працівників освіти
- 28 жовтня-День визволення України від фашистських загарбників
- 31 жовтня-День автомобіліста і дорожника
Нагадавши, українці двічі відзначатимуть Великдень у 2022 році, названо дати.
Як повідомляла Politeka, чому не можна допомагати людям і сваритися в День осіннього рівнодення.
Також Politeka писала, що міні-відпустка для українців, два рази по чотири дні: у Кабміні озвучили дати довгих вихідних.