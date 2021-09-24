Стало известно сколько дней будут отдыхать одесситы в октябре

В середине осени одесситы смогут насладится длинными выходными

Связаны они с праздником Защитника и защитниц Украины, который будет отмечаться 14 октября. О том, сколько будут отдыхать граждане в октябре, пишет Politeka.net.

Праздничная дата приходится на четверг, так что пятница, 15 октября так же объявляется нерабочей. Это значит, что украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд – 14, 15, 16 и 17 октября.

Правда потом придется отрабатывать за пятницу, это будет в субботу, 23 октября.

Так же остаются обычные выходные дни, субботы и воскресенья.

Так 2,3,9,10,24,30 и 31 октября граждане тоже будут отдыхать от работы. Всего в октябре будет 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.

Среди других праздников, отмечаемых в октябре, правда, без официальных выходных:

1 октября - Международный день пожилых людей

3 октября - День работников образования

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

31 октября - День автомобилиста и дорожника

Напомним, украинцы дважды будут отмечать Пасху в 2022 году, названы даты.

Как сообщала Politeka, почему нельзя помогать людям и ссориться в День осеннего равноденствия.

Также Politeka писала, что мини-отпуск для украинцев, два раза по четыре дня: в Кабмине озвучили даты длинных выходных.