В середине осени одесситы смогут насладится длинными выходными
Связаны они с праздником Защитника и защитниц Украины, который будет отмечаться 14 октября. О том, сколько будут отдыхать граждане в октябре, пишет Politeka.net.
Праздничная дата приходится на четверг, так что пятница, 15 октября так же объявляется нерабочей. Это значит, что украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд – 14, 15, 16 и 17 октября.
Правда потом придется отрабатывать за пятницу, это будет в субботу, 23 октября.
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Так же остаются обычные выходные дни, субботы и воскресенья.
Так 2,3,9,10,24,30 и 31 октября граждане тоже будут отдыхать от работы. Всего в октябре будет 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.
Среди других праздников, отмечаемых в октябре, правда, без официальных выходных:
- 1 октября - Международный день пожилых людей
- 3 октября - День работников образования
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 31 октября - День автомобилиста и дорожника
Напомним, украинцы дважды будут отмечать Пасху в 2022 году, названы даты.
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Также Politeka писала, что мини-отпуск для украинцев, два раза по четыре дня: в Кабмине озвучили даты длинных выходных.